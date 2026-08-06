Muğla'daki yangının kahramanından yürek ısıtan sözler: Yaralı tavşanı görünce alevlerle savaşma gücü buldum

2012 yılından bu yana Orman Genel Müdürlüğü'nde dozer operatörlüğü yapan Dalamanlı Musa Kaplan, Seydikemer yangınında yaşadığı zor anları anlattı. Mesleğin büyük fedakarlık gerektirdiğini ifade eden Kaplan, göreve başlarken tüm riskleri göze aldıklarını ve devletin verdiği eğitimlerle her türlü olaya hazırlıklı olduklarını dile getirdi.
YILLARIN TECRÜBESİ
Seydikemer'deki yangının başlamasının ardından amirlerinden gelen talimatla kısa sürede bölgeye hareket ettiklerini anlatan Kaplan, dozer ekiplerinin göreve çağrılmasının, yangının kritik seviyeye ulaştığının göstergesi olduğunu söyledi. Yangın bölgesine ulaştığında yılların verdiği tecrübeyle tehlikenin büyüklüğünü hemen fark ettiğini belirten Kaplan, şiddetli rüzgar nedeniyle alevlerin hızla yayıldığını kaydetti. Yangın sırasında unutamadığı anıyı da paylaşan Kaplan, bölgeye ulaşmadan hemen önce yaralı bir tavşanın dozerinin önüne geldiğini anlattı.
"ALLAH'A DUA ETTİM"
Kulakları, ayakları ve sırtı yanan tavşanın güvenli alana geçebilmesi için durduğunu belirten Kaplan, "'Allah'ım bu canları koru' diye dua ettim. Tavşanın güvenli alana geçtiğini görünce sanki gözlerime perde indi. O andan sonra sadece yanacak hayvanları, canlıları ve ağaçları düşündüm. İnanın o saatten sonra benim yanıp yanmamın hiçbir önemi kalmadı. Makineyi sanki düz ovada kullanıyormuş gibi çalıştım. Hatta zaman zaman makinenin içinde şarkı söylediğim bile oldu" diye konuştu. Yangının ardından hiçbir personelin zarar görmeden görevini tamamlamasının en büyük mutluluk olduğunu ifade eden Kaplan, benzer olayları hemen her yangında yaşadıklarını söyledi.
'ATEŞİN İÇİNDEYİZ'
Yangın ekiplerinin alevlerin tam içinde görev yaptığını belirten Kaplan, vatandaşların kendilerini görememesinin doğal olduğunu ifade ederek, "Biz sıfır noktasında mücadele ediyoruz. Vatandaş bizi görüyorsa zaten büyük bir tehlikenin içindedir. Biz eğitimini aldığımız işi yapıyoruz ve her yangına dakikalar içinde müdahale ediyoruz" sözlerini sarf etti. Yangınlarda en büyük mücadeleyi rüzgara karşı verdiklerini dile getiren Kaplan, vatandaşlardan özellikle yaz aylarında ateş yakarken ve kıvılcım oluşturabilecek davranışlardan kaçınmalarını istedi.