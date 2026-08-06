Muğla'daki yangının kahramanından yürek ısıtan sözler: Yaralı tavşanı görünce alevlerle savaşma gücü buldum

"ALLAH'A DUA ETTİM"

Kulakları, ayakları ve sırtı yanan tavşanın güvenli alana geçebilmesi için durduğunu belirten Kaplan, "'Allah'ım bu canları koru' diye dua ettim. Tavşanın güvenli alana geçtiğini görünce sanki gözlerime perde indi. O andan sonra sadece yanacak hayvanları, canlıları ve ağaçları düşündüm. İnanın o saatten sonra benim yanıp yanmamın hiçbir önemi kalmadı. Makineyi sanki düz ovada kullanıyormuş gibi çalıştım. Hatta zaman zaman makinenin içinde şarkı söylediğim bile oldu" diye konuştu. Yangının ardından hiçbir personelin zarar görmeden görevini tamamlamasının en büyük mutluluk olduğunu ifade eden Kaplan, benzer olayları hemen her yangında yaşadıklarını söyledi.