“Bodrum’da herkese hitap eden dondurma fiyatları var”

Muğla
'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum
'da yaz sezonu hareketliliği tüm hızıyla devam ederken, tatilcilerin gözde serinleme tercihi olan dondurma fiyatları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Bodrum'da dondurma fiyatları topu 50 liradan başlayıp, 400 liraya kadar çıkıyor. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Lüks işletmelerin çoğunluğu Yalıkavak
'ta yer almaktadır. Fiyatları da ona göre endekslenmiştir. Herkese hitap eden dondurma var. Bodrum kendi içinde 13 farklı bölgeden oluşmaktadır. Alışveriş yapmadan önce fiyatının ne olduğunu sorduğumuzda sorun kalmayacaktır. Maliyet odaklı fiyatlandırma ön planda" dedi.