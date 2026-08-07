Gökyüzünde dehşet! Fethiye’de yamaç paraşütü kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ 1700 metre pistinden tandem uçuş gerçekleştiren pilot T.K. ile İngiltere uyruklu S.S. (38), iniş sırasında kaza yaptı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği işletmenin çatısında kalan pilot ve yolcu, JAK ekipleri tarafından sedyeyle bulundukları yerden güvenli şekilde indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pilot ile yolcunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.