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Haberler Muğla Gökyüzünde dehşet! Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 2 yaralı

Gökyüzünde dehşet! Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 2 yaralı

Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Fethiye'de tandem yamaç paraşütü uçuşu sırasında yaşanan kazada, pilot ile İngiliz kadın turist yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor

İHA

Giriş Tarihi:

Gökyüzünde dehşet! Fethiye’de yamaç paraşütü kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ 1700 metre pistinden tandem uçuş gerçekleştiren pilot T.K. ile İngiltere uyruklu S.S. (38), iniş sırasında kaza yaptı.

Gökyüzünde dehşet! Fethiye’de yamaç paraşütü kazası: 2 yaralı

İhbar üzerine bölgeye Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği işletmenin çatısında kalan pilot ve yolcu, JAK ekipleri tarafından sedyeyle bulundukları yerden güvenli şekilde indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pilot ile yolcunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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