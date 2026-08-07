Hain darbeci 10 yıl sonra olay yeri Marmaris'te! Teröriste keşif yaptıran ekipler suikast silahlarının peşinde...

Güvenlik birimlerinin elde ettiği verilere göre Karatepe'nin, 5 Temmuz 2016'da Marmaris'te bir otelde kaydına rastlandı. Soruşturma birimleri bu tespitler ışığında sorguda Karatepe'ye "Marmaris ilçesine 15 Temmuz 2016 tarihi öncesinde görev veya gezmek amacı geldiniz mi?" sorusunu yöneltti. Karatepe bu soruya karşı hatırladığı kadarıyla eşi ile bir dalış yapmayı planladıklarını bu amaçla araştırma yaptığını ve Marmaris'e gelmeyi düşündüklerini ileri sürdü.

"EŞİMLE DALIŞ YAPTIK"

Eşinin babasının Didim'de yazlığı olduğunu söyleyen Karatape, "Marmaris'e veya Didim'e gitmeyi planladık. Eşim ile birlikte 5 Temmuz 2016'da Marmaris'te ismini hatırlamadığım bir otelde bir gece konakladık. Burada dalış yaptık. Daha sonra buradan Didim'e eşimin ailesinin yanına geçtik" diyerek cevapladı. Soruşturma birimleri Karatepe'nin bu ziyaretinin araziyi keşif faaliyetleriyle bağlantılı olabileceğini mercek altına aldı.

SIR MAHREMİ SÖYLEMEDİ

Karatepe ifadesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirtmişti. Bu kapsamda 1998 yılında girdiği FETÖ içerisindeki kendisinden sorumlu ilk örgüt abisinin ismini verdi ancak darbe girişimiyle ilgili harekete geçileceğini anladığı ilk mahrem toplantıyla ilgili karartma yaptı. İfadesine göre ilk aşama Bahçelievler'deki örgüte ait 9-10 Temmuz 2016'daki hücre evindeki toplantıydı.

Karatepe, suikast sürecinin darbe girişiminden yaklaşık bir hafta önce başladığını söyledi. Alt devresi Mehmet Cantaz aracılığıyla İstanbul Bahçelievler'deki bir örgüt evine çağrıldığını belirten Karatepe, bu toplantıya katılan Özel Kuvvetler personelinin birbirlerinin FETÖ mensubu olduğunu ilk kez orada öğrendiklerini beyan etti.

"ÖNEMLİ BİR FAALİYET"

Binbaşı Şükrü Seymen komutasında "önemli bir faaliyet" yürütüleceği belirtilerek, telefonların bırakılması, eşler dahi kimseye bilgi verilmemesi talimatı verildiğini aktardı. Soruşturma birimleriyle tüm bu ayrıntıları aktaran 30 yıl önceki mahrem imamının bile ismini veren Karatepe, "Suçum sabittir. Sorumlu imamın verdiği talimatlara uyduk. Hata yaptım. Pişmanım ancak iş işten geçmiş oldu" dedi ancak buradaki mahrem imamının ismini yetkililerle paylaşmadı.

FETÖ İLE İLGİLİ NE ÇIKSA "ÇÖPTEN BULDUM" DEDİ

Evinden çıkan eşyalar arasında bulunan ajandalar ve notlarda FETÖ ile iltisaklı ne varsa, "çöpten buldum" veya "bana ait değil" söylemlerine sarıldı. Bu söylemleri kullandığı yerlerden bir tanesi evden çıkan bir ajandadaki "Cem Kızıltuğ/ Zaman Gazetesi İllüstratörü/Ödüllü" şeklindeki yazıydı. Bunun eşyalar arasında ne işi olduğu sorulan Karatepe, "Kullanırım diye çöpten aldığım ajandalardan olabilir. Burada bulunan yazı ise bana ait değildir" dedi.