Muğla'da yaz ortasında kar sürprizi! Görenler gözlerine inanamadı

Turistlerden bazıları ayakkabılarını çıkararak kar üzerinde gezdi, bazıları ise kar topu oynayarak eğlendi. Çocuklar da karla oynayarak renkli görüntüler oluşturdu. Turistler, ağustos ayında karla buluşmanın kendileri için şaşırtıcı ve eğlenceli bir deneyim olduğunu belirterek, kar üzerinde bol bol fotoğraf çektirdi.

Nehir kenarında toplanan turistlere tur rehberleri, Dalyan'ın doğal ve tarihi güzellikleri hakkında bilgi verdi.



Etkinliği organize eden TÜRSAB Fethiye Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Üyesi ve Ortaca Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Özay Akdoğan, AA muhabirine, sıcak yaz günlerinde misafirlerini serinletmenin keyfini çıkardığını söyledi.



"ERZURUM'DA GÖRMEDİK BURADA GÖRDÜK"

Son günlerde havaların çok sıcak geçtiğini belirten Akdoğan, "Kar fabrikamız var. Turizmci de olunca misafirlerimizi serinletmek istedik. Sıcaklığın 40 dereceleri bulduğu bir ortamda karın serinliği hissediliyor. Kimileri 'Erzurum'dan geldik, orada karı görmedik. Burada gördük.' diyor. Özellikle çocuklar da çok mutlu oldu." dedi.



Akdoğan, özel çevre koruması altında olan bölgenin, Kaya Mezarları, İztuzu Plajı, Kaunos Antik Kenti gibi zengin aktivite olanaklarını barındırdığını anlattı.