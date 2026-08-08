Kayıp olarak aranıyordu serada cesedi bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Karadere Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Yiğit (41), 4 gündür kayıp olarak aranıyordu. Jandarma Arama Kurtarma ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla sürdürülen aramalarda Yiğit'in cansız bedeni bir serada bulundu.

Olay yerine Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Cesedin ilk gün yapılan arama çalışmalarında bulunamaması sebebiyle olayın tüm yönleriyle araştırıldığı ve seraya daha sonra bırakılmış olabileceği ihtimalinin de değerlendirildiği öğrenildi.