SON DAKİKA: Marmaris'te 7 bölge didik didik aranıyor! FETÖ’cü hain Burkay Karatepe suikast silahlarını gömdüğü yeri gösterdi! Biri dolu, diğeri boş...

Karatepe'nin FETÖ ile irtibatı 1998 yılında, Eskişehir'de ortaokul son sınıfta okurken sınıf arkadaşları Emre Eyiol ve soyadını hatırlamadığı bir diğer Emre vasıtasıyla başladı. Arkadaşlarının "derslerinize yardımcı olurlar" diyerek götürdüğü Odunpazarı'ndaki örgüt evinde kendisiyle "Ahmet" kod isimli bir tıp fakültesi öğrencisi ilgilendi. Bu temas askeri lise yıllarında da devam etti; Karatepe, İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nde okurken hafta sonları sivil kıyafetler giyerek örgüt evlerine gittiğini, burada Fetullah Gülen videoları izletildiğini ve deşifre olmamak için "ima yoluyla namaz kılmayı" öğrendiğini itiraf etti.

ÖRGÜTTEKİ KOD ADI 'SELİM'

Harp Okulu döneminde Ankara'da "Muhammet Baran" isimli mahrem sorumluya teslim edilen Karatepe'ye, örgüt içerisinde bir kod isim belirlemesi söylendi. Karatepe, "SELİM" kod ismini seçtiğini ve örgüt içerisinde bu ismi kullandığını belirtti. Tuzla Piyade Okulu'ndayken Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gitmek istemesi üzerine, örgütün "Molla" dediği Nadir isimli şahsın kendisini kurmay yapmak istedikleri için vazgeçirmeye çalıştığını, aksi halde "şefkat tokadı" yiyeceğiyle tehdit edildiğini anlattı.

ÇALINTI SORULARI MAHREMDEN ALMIŞ

Karatepe'nin en çarpıcı itiraflarından biri de 2015 yılındaki kurmaylık sınavı süreci oldu. Sınavdan bir ay önce Mamak'ta örgüt tarafından tutulan bir kampa alınan Karatepe, Hasan Hüseyin Altınsoy ve Ümit Burtaçoğlu'na, mahrem sorumlu Muhammet Baran tarafından şifreli bir flash bellek içerisinde soruların verildiğini söyledi. Baran'ın "hepsini doğru yapmayın" talimatı verdiğini belirten Karatepe, sınavda çıkan soruların kendilerine verilenlerle birebir aynı olduğunu ve bu sayede akademiyi kazandığını itiraf etti.

ÇALINTI SORULARI MAHREMDEN ALMIŞ

Karatepe'nin en çarpıcı itiraflarından biri de 2015 yılındaki kurmaylık sınavı süreci oldu. Sınavdan bir ay önce Mamak'ta örgüt tarafından tutulan bir kampa alınan Karatepe, Hasan Hüseyin Altınsoy ve Ümit Burtaçoğlu'na, mahrem sorumlu Muhammet Baran tarafından şifreli bir flash bellek içerisinde soruların verildiğini söyledi. Baran'ın "hepsini doğru yapmayın" talimatı verdiğini belirten Karatepe, sınavda çıkan soruların kendilerine verilenlerle birebir aynı olduğunu ve bu sayede akademiyi kazandığını itiraf etti.