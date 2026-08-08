SON DAKİKA: Marmaris'te 7 bölge didik didik aranıyor! FETÖ’cü hain Burkay Karatepe suikast silahlarını gömdüğü yeri gösterdi! Biri dolu, diğeri boş...

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak çalışma sonucu Afyonkarahisar'da yakalanan ve getirildiği Muğla'da 5 Ağustos'ta tutuklanan Karatepe ile ilgili soruşturma sürüyor.
15 Temmuz gecesi Marmaris'te Başkan Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde yer alan 37 kişilik timdeki eski Özel Kuvvetler mensubu Kurmay Yüzbaşı Burkay Karatepe, 10 yıl sonra Afyonkarahisar'da saklandığı evde yakalanmıştı. Darbeci eski yüzbaşı Burkay Karatepe, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelinin beyanları doğrultusunda, suikast girişiminin ardından kaçış güzergahında ve yaşam malzemesi temin ettiği Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan ve İçmeler mahallelerinde gömdüğünü belirttiği uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmatın bulunması amacıyla Muğla Sulh Ceza Hakimliğinin kararı uyarınca cumhuriyet savcısının nezaretinde yer gösterme işlemi yürütüldü.
ELE GEÇİRİLEN SİLAHLARDA DNA'SI ARANACAK
Öte yandan, 15 Temmuz 2016'dan bu yana yürütülen arama çalışmalarında ele geçirilen silahlarla bağlantının tespit edilebilmesi amacıyla şüpheliden alınan kan ve kıl örnekleri üzerinden DNA karşılaştırma ve eşleştirme çalışmaları yürütülüyor.
Yer gösterme işlemi sırasında şüpheli tarafından işaret edilen bölgeler ile daha önce silah ele geçirilen alanlarda da gerekli inceleme ve karşılaştırmalar yapılıyor.
155 KİŞİLİK EKİP DEVREDE
Bölgede, emniyet özel harekat timleri ve jandarma komando personelinden oluşan 155 kişilik ekip, 23 dedektör ve operatörü ile 3 köpek unsuru görev aldı.
Aramalarda gömülü halde biri dolu, diğeri boş 2 konserve kutusu bulundu. Konserve kutularının üretim tarihinin 2015, son kullanma tarihinin 2023 olduğu belirlendi.
DARBEDEN SONRA NASIL KAÇTI?
Darbeci Karatepe ayrıca olay yerinden kaçtıktan sonra alışveriş yaptığı market ve tekstil mağazasına getirildi. Burada savcılara nasıl kaçtığını nasıl Marmaris'e merkeze indiğini ve buradan nasıl hareket ettiğini detaylı bir şekilde anlattı.
28 YILLIK İHANETİNİ ANLATTI! SABAH 69 SAYFALIK İFADEYE ULAŞTI
Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü koordinesinde Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz'in yönettiği sorguda darbeci Karatepe'nin ifadesi alındı. Karatepe 4 gün süren sorgusunda etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini belirterek tam 69 sayfa ifade verdi. Karatepe, örgüte katıldığı dönemden başlayarak kendisiyle ilgilenen mahrem imamlar ve eylemlere kadar 28 yıllık ihanetin tüm detaylarını anlattı.
PENSİLVANYA'DAN 'SALİH USTA'YA 28 YILLIK İHANET
Karatepe'nin FETÖ ile irtibatı 1998 yılında, Eskişehir'de ortaokul son sınıfta okurken sınıf arkadaşları Emre Eyiol ve soyadını hatırlamadığı bir diğer Emre vasıtasıyla başladı. Arkadaşlarının "derslerinize yardımcı olurlar" diyerek götürdüğü Odunpazarı'ndaki örgüt evinde kendisiyle "Ahmet" kod isimli bir tıp fakültesi öğrencisi ilgilendi. Bu temas askeri lise yıllarında da devam etti; Karatepe, İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nde okurken hafta sonları sivil kıyafetler giyerek örgüt evlerine gittiğini, burada Fetullah Gülen videoları izletildiğini ve deşifre olmamak için "ima yoluyla namaz kılmayı" öğrendiğini itiraf etti.
ÖRGÜTTEKİ KOD ADI 'SELİM'
Harp Okulu döneminde Ankara'da "Muhammet Baran" isimli mahrem sorumluya teslim edilen Karatepe'ye, örgüt içerisinde bir kod isim belirlemesi söylendi. Karatepe, "SELİM" kod ismini seçtiğini ve örgüt içerisinde bu ismi kullandığını belirtti. Tuzla Piyade Okulu'ndayken Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gitmek istemesi üzerine, örgütün "Molla" dediği Nadir isimli şahsın kendisini kurmay yapmak istedikleri için vazgeçirmeye çalıştığını, aksi halde "şefkat tokadı" yiyeceğiyle tehdit edildiğini anlattı.
ÇALINTI SORULARI MAHREMDEN ALMIŞ
Karatepe'nin en çarpıcı itiraflarından biri de 2015 yılındaki kurmaylık sınavı süreci oldu. Sınavdan bir ay önce Mamak'ta örgüt tarafından tutulan bir kampa alınan Karatepe, Hasan Hüseyin Altınsoy ve Ümit Burtaçoğlu'na, mahrem sorumlu Muhammet Baran tarafından şifreli bir flash bellek içerisinde soruların verildiğini söyledi. Baran'ın "hepsini doğru yapmayın" talimatı verdiğini belirten Karatepe, sınavda çıkan soruların kendilerine verilenlerle birebir aynı olduğunu ve bu sayede akademiyi kazandığını itiraf etti.
ÇALINTI SORULARI MAHREMDEN ALMIŞ
Karatepe'nin en çarpıcı itiraflarından biri de 2015 yılındaki kurmaylık sınavı süreci oldu. Sınavdan bir ay önce Mamak'ta örgüt tarafından tutulan bir kampa alınan Karatepe, Hasan Hüseyin Altınsoy ve Ümit Burtaçoğlu'na, mahrem sorumlu Muhammet Baran tarafından şifreli bir flash bellek içerisinde soruların verildiğini söyledi. Baran'ın "hepsini doğru yapmayın" talimatı verdiğini belirten Karatepe, sınavda çıkan soruların kendilerine verilenlerle birebir aynı olduğunu ve bu sayede akademiyi kazandığını itiraf etti.
KATALOG EVLİLİK İTİRAFI
Örgüt hiyerarşisine sadık kalan Karatepe, 2013 yılında "İzdivaç abisi" Hami aracılığıyla katalog evliliği yaptı. İlk adayı beğenmeyen Karatepe, Erzurumlu bir "öğrenci ablası" olan ikinci adayı kabul etti. Görüşmeler örgüt tarafından sağlanan "açık hatlar" üzerinden gizlilikle yürütüldü ve 2013 yılında eşinin ailesinin evinde örgüt sorumlularının huzurunda imam nikahı kıyıldı.
2012'TE TERÖRİSTBAŞINI ZİYARET ETMİŞ
2012 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından ABD'ye paraşüt kursuna gönderilen Karatepe, Muhammet Baran'ın talimatıyla Pensilvanya'ya giderek elebaşı Fetullah Gülen ile görüştü. Malikaneye girmeden önce "uydu ile takibi engellemek" amacıyla kılık değiştirmesi istenen Karatepe'ye şapka ve gözlük taktırıldı. Gülen'e hediye olarak Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan aldığı bir bıçağı götürdüğünü anlattı. Görüşme sonunda kendisine Gülen'in kullandığı iddia edilen ancak oldukça yeni duran takke ve tespihler verildi.
SUİKAST ÖNCESİ GİZLİ TOPLANTILARI ANLATTI
Eski Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin itirafları, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'teki Cumhurbaşkanlığı konutuna düzenlenen saldırının hazırlık sürecini, operasyonun detaylarını ve sonrasındaki kaçış güzergahını tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. 9 veya 10 Temmuz 2016'da başlayan süreçte Karatepe, alt devresi Mehmet Cantaz aracılığıyla İstanbul'daki "sorumlu abi"nin selamıyla Bahçelievler'deki bir eve çağrıldığını belirterek burada yapılan toplantıda Özel Kuvvetler'de görevli birçok ismin FETÖ üyesi olduğunu ilk kez orada öğrendiğini iddia etti.
"BİR ŞEYLER OLACAK EMİRLERE UYUN"
Şükrü Seymen'in komutasında "önemli bir faaliyet" yürütüleceğinin söylendiğini telefonların alınmaması ve eşleri dahil kimseye bilgi verilmemesi talimatı aldıklarını anlatan Karatepe, 15 Temmuz günü rutin eğitimlerin ardından öğleden sonra darbeci Kurmay Albay Ahmet Zeki Gerehan tüm öğrencileri toplayarak "bir şeyler olacağını, emirlere uyulmasını" söylediğini, Karatepe ve ekibi, sivil kıyafetlerle ve telefonlarını bırakarak askeri havaalanına gittiklerini, burada Binbaşı Şükrü Seymen ile buluştuklarını anlattı. Couger tipi helikopterle Çiğli Askeri Hava Üssü'ne gittiklerini belirten Karatepe, orada MAK ve SAT timleriyle birleştiklerini söyledi.
"CUMHURBAŞKANINI ALIP GÖTÜRECEĞİZ"
Çiğli'de darbeci General Gökhan Şahin Sönmezateş ve Şükrü Seymen ekibe dahil olduğunu anlatan Karatepe, Seymen'in personeline hitaben "Aramızda Hizmetten (FETÖ) olmayan var mı?" sorusuna kimseden olumsuz yanıt gelmediğini, burada ordunun yönetime el koyduğu ve görevlerinin "Cumhurbaşkanını alıp emir verilen yere götürmek" olduğu açıkça tebliğ edildiğini söyledi.
MARMARİS BASKINI VE ÇATIŞMA ANI
16 Temmuz saat 03:00 sularında helikopterle Marmaris'e ulaştıklarını sahil şeridine iniş yaptıklarını belirten Karatepe, konutun yerini tam bilmediklerini, yolda rastladıkları bir taksiciye ve çevredeki insanlara Grand Yazıcı Otel'in yerini sorduklarını belirterek, konuta 50 metre kala üzerlerine ateş açılmasıyla çatışmanı başladığını, Karatepe de hedef gözetmeksizin ateş açtığını söyledi. Koruma polisleri derdest edilip ters kelepçelenirken, konutun içerisine bir el bombası atıldığını duyduğunu belirten Karatepe, Zekeriya Kuzu, Şükrü Seymen ve İsmail Yiğit'in içeri girdiğini, ancak Cumhurbaşkanı'nın orada olmadığını anlayınca sinirlenerek koruma polislerini darp ettiklerini anlattı.
SİVİL KIYAFETLERLE KAMUFLE OLDU
Helikopterlerin güvenlik güçlerinin ateşi nedeniyle iniş yapamaması üzerine tim, Şükrü Seymen'in emriyle araziye kaçtıklarını, bir süre arazide tırmandıktan sonra darbenin başarısız olduğunu anladığını belirten Karatepe, Ali Sarıbey ile birlikte gruptan ayrıldığını söyledi. Üzerindeki kamuflajları çıkarıp esnaftan aldığı sivil kıyafetlerle kamufle olduğunu anlatan Karatepe, bankamatikten tüm parasını çekip sarp arazileri kullanarak Muğla yoluna çıktığını, önce bir dolmuşla Muğla merkeze gittiğini, ardından otogara girmeden yol üzerinden otostop çekerek bindiği bir kamyonetle İzmir Bornova'ya kadar kaçmayı başardığını söyledi.
10 YILLIK FİRAR: ÇÖPTEN HURDA TOPLAYAN SALİH USTA
Darbe girişimi başarısız olunca arazide Ali Sarıbey ile yollarını ayıran Karatepe, ailesinin yardımıyla Afyonkarahisar'a kaçtı. Tam 10 yıl boyunca kendisini çevreye "Salih Usta" olarak tanıtan firari, geceleri çöp konteynerlerinden hurda toplayarak ve inşaatlarda amelelik yaparak gizlendiğini anlattı. Afyon'da Pakistanlı Agha Waqar vasıtasıyla 3 boyutlu tablolar satarak geçimini sağladığını anlatan Karatepe, yakalanmamak için internetini bile komşularından kaçak kullandığını söyledi.
2.5 SENELİK ASKERİ EĞİTİM SÜRECİ
Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda kariyerine devam etmek isteyen Karatepe zorlu eğitimlerden geçti. Aynı anda beş farklı spor dalından oluşan (eskrim, yüzme ve atıcılık ile koşu) en disiplinli spor aktivitesi olan pentatlon sporcusuydu. Askeri pentatlon olan Karatepe, Isparta'da 6 ay Temel Komando Kursu aldı.
İzmir Narlıdere'de ise 4 haftalık patlayıcı imha eğitimi, 12 haftalık İstanbul'da SAT Balıkadam kursu, Kayseri'de haftalarca süren paraşüt eğitimi ve Ankara'da bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın 8 aylık kursu da dahil olmak üzere 2.5 yıllık ağır bir eğitim sürecinden geçti.
DARBEDEN 10 GÜN ÖNCE MARMARİS'E GİTMİŞ
Güvenlik birimlerinin elde ettiği verilere göre Karatepe'nin, 5 Temmuz 2016'da Marmaris'te bir otelde kaydına rastlandı. Soruşturma birimleri bu tespitler ışığında sorguda Karatepe'ye "Marmaris ilçesine 15 Temmuz 2016 tarihi öncesinde görev veya gezmek amacı geldiniz mi?" sorusunu yöneltti. Karatepe bu soruya karşı hatırladığı kadarıyla eşi ile bir dalış yapmayı planladıklarını bu amaçla araştırma yaptığını ve Marmaris'e gelmeyi düşündüklerini ileri sürdü.
DALIŞ BAHANESİ İLE BÖLGEDE ARAZİ KEŞFİ YAPMIŞ
Eşinin babasının Didim'de yazlığı olduğunu söyleyen Karatape, "Marmaris'e veya Didim'e gitmeyi planladık. Eşim ile birlikte 5 Temmuz 2016'da Marmaris'te ismini hatırlamadığım bir otelde bir gece konakladık. Burada dalış yaptık. Daha sonra buradan Didim'e eşimin ailesinin yanına geçtik" diyerek cevapladı. Soruşturma birimleri Karatepe'nin bu ziyaretinin araziyi keşif faaliyetleriyle bağlantılı olabileceğini mercek altına aldı.
SUİKAST TOPLANTISI YAPAN SIR MAHREMİ 'SIR GİBİ' SAKLADI!
Karatepe ifadesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirtmişti. Bu kapsamda 1998 yılında girdiği FETÖ içerisindeki kendisinden sorumlu ilk örgüt abisinin ismini verdi ancak darbe girişimiyle ilgili harekete geçileceğini anladığı ilk mahrem toplantıyla ilgili karartma yaptı. İfadesine göre ilk aşama Bahçelievler'deki örgüte ait 9-10 Temmuz 2016'daki hücre evindeki toplantıydı.
Karatepe, suikast sürecinin darbe girişiminden yaklaşık bir hafta önce başladığını söyledi. Alt devresi Mehmet Cantaz aracılığıyla İstanbul Bahçelievler'deki bir örgüt evine çağrıldığını belirten Karatepe, bu toplantıya katılan Özel Kuvvetler personelinin birbirlerinin FETÖ mensubu olduğunu ilk kez orada öğrendiklerini beyan etti.
"ÖNEMLİ BİR FAALİYET"
Binbaşı Şükrü Seymen komutasında "önemli bir faaliyet" yürütüleceği belirtilerek, telefonların bırakılması, eşler dahi kimseye bilgi verilmemesi talimatı verildiğini aktardı. Soruşturma birimleriyle tüm bu ayrıntıları aktaran 30 yıl önceki mahrem imamının bile ismini veren Karatepe, "Suçum sabittir. Sorumlu imamın verdiği talimatlara uyduk. Hata yaptım. Pişmanım ancak iş işten geçmiş oldu" dedi ancak buradaki mahrem imamının ismini yetkililerle paylaşmadı.
FETÖ İLE İLGİLİ NE ÇIKSA "ÇÖPTEN BULDUM" DEDİ
Evinden çıkan eşyalar arasında bulunan ajandalar ve notlarda FETÖ ile iltisaklı ne varsa, "çöpten buldum" veya "bana ait değil" söylemlerine sarıldı. Bu söylemleri kullandığı yerlerden bir tanesi evden çıkan bir ajandadaki "Cem Kızıltuğ/ Zaman Gazetesi İllüstratörü/Ödüllü" şeklindeki yazıydı. Bunun eşyalar arasında ne işi olduğu sorulan Karatepe, "Kullanırım diye çöpten aldığım ajandalardan olabilir. Burada bulunan yazı ise bana ait değildir" dedi.
HARD DİSK'TEN TERÖRİSTBAŞI ÇIKTI!
Çıkan eşyalar arasında bir de 32 gb'lık bir hafıza kartı bulundu. Kartın içerisinde 30 Ocak 2020 tarihinde saat 12.53'de kendisi tarafından çekilmiş 27 dakika 46 saniyelin bir videoya rastlandı. Videonun dökümü yapıldı. 17.08-17.25 saniyeleri aralığında "Bu da geçer yahu bu da geçer. Zaten Ak Parti gidici, gemiyi terk etmeye başladılar" şeklinde konuşma yaptığı saptandı. Ancak sorgusunda bu tespite karşı "Bu videoyu hatırlamıyorum. Bana ait değil. Bu video Youtube'dan fakat kaydetmedim" diyerek akıl almaz bir savunmaya imza attı.
Hard diskinden FETÖ elebaşına ait fotoğraflı paylaşımlar, Bediüzzaman Said Nursi kitapları ve FETÖ'cü hesaplara ait twit paylaşımlara ait ekran görüntülerine rastlandı.