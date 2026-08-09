Para istediği kişinin aracını kurşunlayanlara hapis cezası

Muğla Milas'ta 16 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşen silahlı saldırı olayı ile ilgili yürütülen soruşturmada E.G, E.K, F.G. ve E.Y. isimli şüphelilerin, bazı kişileri 13 milyon 750 bin TL isteyerek tehdit ettikleri, 13 Mayıs'ta Aydın'dan keşif amacıyla Milas'a geldikleri ve olay günü farklı bir araçla tekrar ilçeye gelerek mağdurlara ait otomobili kurşunladıkları tespit edildi.

Polis ekipleri, Muğla, Aydın ve Van'da belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 8 fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden E.G. serbest bırakılırken, E.K., F.G. ve E.Y. tutuklandı.