Abramoviç’in gizli cenneti Bozbük

MUĞLA'NIN Milas ilçesi, dünya jet sosyetesinin yeni çekim merkezi olmaya başladı. Bunun ilk örneği Dünyaca ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç'ten geldi. Ünlü Rus milyarder Milas'ın saklı cenneti Bozbük Kaplankaya bölgesinde 100 bin metrekarelik (100 dönüm) devasa bir arazi satın aldı. Emlak camiasında hareketlilik yaratan bu hamle, Milas'ın adını uluslararası lüks gayrimenkul lokasyonunda en üst sıralara taşıdı. Abramoviç, başlangıçta bölgede büyük bir otel yatırımı yapmak amacıyla arayışa girdi. Ancak Kaplankaya bölgesinde aradığı ölçekte boş alan bulamayınca, hemen yanı başındaki dev parseli kapattı. Milyarder iş insanı, araziyi aldıktan sonra ise ezber bozan bir karar verdi: Bölgeye devasa beton kütlelerden oluşan bir otel kompleksi kurmak yerine, doğayı tamamen koruyacak 3 adet lüks malikâne inşa edecek.

30 DÖNÜME BİR EV

Projenin detayları, Milas kıyılarının doğallığını koruyarak nasıl bir vizyona kavuşacağını gözler önüne seriyor. 100 dönümlük arazide sadece 3 konut yer alacak yani '30 dönüme bir ev' inşa edilecek. Böylece yapılaşma yoğunluğu minimumda tutularak ağaçlık ve bakir doku korunacak. Arazinin sınırları içerisinde kendine ait iki gizli plaj ve koy bulunuyor. Bu yatırım tarzının Güney Fransa (Saint-Tropez), Sardunya veya Marbella örneklerinde olduğu gibi Milas'a milyonlarca dolar değerinde nitelikli mülkler kazandıracağı ve bölgeyi dünyanın en zengin isimlerinin radarına sokacağı belirtiliyor. İmar izinleri ile kıyı kanununa dair tartışmaları da beraberinde getiren bu hamle, Muğla Milas'ın önümüzdeki dönemde nitelikli ve düşük yoğunluklu lüks turizmde Türkiye'nin lideri olacağının en net sinyali olarak yorumlanıyor. Araziye sadece üç ev yapılmasının, bölgede gündeme gelebilecek yapılaşma tartışmalarının önüne geçebileceğini de belirtti.

EMLAK PİYASASI

Emlak piyasasında Bodrum ve çevresinde Mandarin Oriental, Bulgari, Aman, Four Seasons ve Cheval Blanc gibi lüks projelerin yabancı alıcıların ilgisini çektiği kaydedilirken, Kaplankaya'nın da dünyanın en zengin isimlerinin tercih ettiği bölgeler arasında bulunduğu ifade edildi. Öte yandan Milas Bozbük'ün doğası gereği bundan böyle bölgede Güney Fransa, Sardinya ve Marbella'dakilere benzer şekilde 100 milyon dolar değerinde evlerin yerini alabileceği belirtildi.