Muğla’da yabancıya konut satışı arttı

MUĞLA'DA konut satışları Ekim ayında Ağustos ayına göre yüzde 13.5 artarak bin 952'ye, iş yeri satışları ise 223'ten 234'e yükseldi. TÜİK verilerine göre, Ekim ayında satılan konutların 616'sı ilk el, bin 336'sı ikinci el olarak kaydedildi. Yabancılara konut satışları da aynı dönemde yüzde 43.8 artarak 32'den 46'ya çıktı. Muğla'dan en fazla konut alan yabancılar 19 konutla Birleşik Krallık vatandaşları olurken, Rusya Federasyonu vatandaşları 11 konutla ikinci sırada yer aldı. Almanya vatandaşları 4, Fransa ve Özbekistan vatandaşları 3'er, Hollanda vatandaşları ise 2 konut satın aldı.