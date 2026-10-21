Baba oğuldan milyarlık vurgun

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, sahte ihale evraklarıyla Milas Belediyesi'ne başvuran şirketlere iş deneyim belgeleri düzenlendiği tespit edildi. İncelemelerde 34 farklı şirkete ait 35 sahte ihale evrakıyla başvuru yapıldığı, 32 şirkete ait 33 iş deneyim belgesinin ise belediye tarafından onaylandığı belirlendi.

ÇOK SAYIDA USULSÜZLÜK Bilirkişi incelemelerinde, başvuru yapan şirketlerin hesap numaraları, vergi kimlik numaraları ve IBAN bilgilerinin aynı olduğu tespit edildi. Şirketlerin SGK hizmet dökümlerindeki çalışan ve maaş bilgilerinin örtüştüğü, mali müşavir bilgilerinin aynı olmasına rağmen sicil numaralarının farklı olduğu belirlendi. Belgelerde aynı isimler bulunmasına rağmen imzaların farklı olduğu, banka dekontlarında rakamla ve yazıyla belirtilen tutarların uyuşmadığı kaydedildi. Farklı şirketler adına düzenlenen iş deneyim belgesi talep dilekçelerinin aynı formatta olduğu, geçici kabul tutanaklarında ise farklı tarihlere rağmen heyet üyelerinin imzalarının aynı şekil ve konumda bulunduğu belirtildi. İncelemede, isim ve imzaların kopyalanarak çoğaltıldığı ve evrakların organize şekilde düzenlendiği yönünde tespitlere yer verildi. Dosyadaki tespitlere göre, gerçekte yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen işlere ilişkin ihale bedellerinin toplamının 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 lira olduğu belirlendi.

SAHTE EVRAK KULLANILDI

Kamu İhale Kurumundan alınan bilgi ve belgelere göre, sahte evraklarla elde edilen iş deneyim belgelerini kullanan 8 şirketin kamu ihaleleri dahil 25 ihaleye katıldığı, bu ihalelerin toplam bedelinin 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 lira olduğu bildirildi. Şirketlerin bu belgelerle doğrudan veya dolaylı olarak 342 milyon 880 bin lira sermaye artırımına gittiği belirtildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

CHP MUĞLA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

CHP Muğla İl Başkanlığı, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un gözaltına alınmasıyla ilgili basına ve kamuoyuna yönelik yazılı açıklama yaptı. Süreç içerisinde Fevzi Topuz ile bizzat görüşüldüğü belirtilen açıklamada, "Milas Belediye Başkanımız Sayın Fevzi Topuz'un yanındayız. Adaletin ve hukukun gereğinin yerine getirileceğine, gerçeklerin açıklığa kavuşacağına inanıyoruz" denildi.

ROZETİNİ BABASI TAKMIŞTI

CHP Muğla İl Başkan Yardımcılığı görevinden istifa edip Yeni Parti'ye katılan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un oğlu Berkay Topuz, Yeni Parti'deki görevinden ve parti üyeliğinden de bir süre sonra istifa etmişti. Berkay Topuz'un artık CHP Milas İlçe Teşkilatı'nın çalışmalarına ve sahadaki faaliyetlerine aktif destek vereceği belirtilmişti. Berkay Topuz CHP'ye döndüğünde rozetini babası Fevzi Topuz takmıştı.