Marmaris’te personel servisi devrildi

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde otel çalışanlarını taşıyan servis otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. İlk belirlemelere göre 14 kişinin yaralandığı kazanın ardından yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kaza, akşam saatlerinde Hisarönü Mahallesi'ndeki otel yolunda meydana geldi. Otel personelini taşıyan servis otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 12 yaralıya ayakta müdahale edilirken, üç kişinin tedavisi hastanede sürdürüldü. Kolunda kırık bulunan bir yaralı ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın nedenine ilişkin jandarmanın incelemesi sürüyor.