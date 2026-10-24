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Haberler Muğla Milas Belediyesi’ne operasyon! Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve 17 kişi tutuklandı

Milas Belediyesi’ne operasyon! Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve 17 kişi tutuklandı

SON DAKİKA: Muğla’nın Milas Belediyesi’ne yönelik sahte ihale evrakı ve iş deneyim belgesi düzenlendiği iddialarıyla 13 ilde gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz da yer aldı.

HABER MERKEZİ

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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Milas Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da bulunduğu 18 kişi tutuklandı. Soruşturmada 2 şüpheli hakkında ev hapsi, 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

13 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 2,5 MİLYAR TL'LİK SAHTE EVRAK İDDİASI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Muğla merkezli olmak üzere 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 2,5 milyar TL'yi aşan tutarda sahte ihale evrakı ve iş deneyim belgesi düzenlendiği iddiaları araştırıldı.

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, gerçekte yapılmayan işler için 34 şirkete ait 35 sahte ihale evrakıyla Milas Belediyesi'ne başvuru yapıldı. Bu başvurular sonucunda 32 şirkete ait 33 iş deneyim belgesinin onaylandığı ve söz konusu belgelerin kamu ihalelerinde kullanıldığı öne sürüldü.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ŞİRKETLER ARASINDAKİ BENZERLİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi incelemesinde, farklı şirketlere ait belgelerde dikkat çekici benzerlikler tespit edildiği belirtildi. Şirketlerin hesap numaraları, vergi kimlik numaraları ve IBAN bilgilerinin aynı olduğu, SGK kayıtlarındaki çalışan ve maaş bilgilerinin örtüştüğü kaydedildi.

Ayrıca farklı şirketler adına hazırlanan dilekçelerin aynı formatta düzenlendiği, geçici kabul tutanaklarında ise farklı tarihlere rağmen heyet üyelerinin imzalarının aynı şekil ve konumda bulunduğu iddia edildi.

FEVZİ TOPUZ VE OĞLU DAHİL 18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 18 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Diğer şüphelilerden 2'si hakkında ev hapsi uygulanırken, 15 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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