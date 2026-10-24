Haberler Muğla Milas Belediyesi’ne operasyon! Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve 17 kişi tutuklandı Milas Belediyesi’ne operasyon! Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve 17 kişi tutuklandı SON DAKİKA: Muğla’nın Milas Belediyesi’ne yönelik sahte ihale evrakı ve iş deneyim belgesi düzenlendiği iddialarıyla 13 ilde gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz da yer aldı. HABER MERKEZİ









Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Milas Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da bulunduğu 18 kişi tutuklandı. Soruşturmada 2 şüpheli hakkında ev hapsi, 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

13 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 2,5 MİLYAR TL'LİK SAHTE EVRAK İDDİASI Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Muğla merkezli olmak üzere 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 2,5 milyar TL'yi aşan tutarda sahte ihale evrakı ve iş deneyim belgesi düzenlendiği iddiaları araştırıldı. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, gerçekte yapılmayan işler için 34 şirkete ait 35 sahte ihale evrakıyla Milas Belediyesi'ne başvuru yapıldı. Bu başvurular sonucunda 32 şirkete ait 33 iş deneyim belgesinin onaylandığı ve söz konusu belgelerin kamu ihalelerinde kullanıldığı öne sürüldü.