Milas’ta Başkan Topuz ve oğlu adliyeye sevk edildi

MUĞLA'NIN Milas Belediyesi'ne yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlunun da aralarında bulunduğu 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada, 34 şirkete ait 35 ihale evrakının sahte olduğu, 32 şirkete ait 33 iş deneyim belgesinin ise Milas Belediyesince onaylandığı tespit edilmişti. 13 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonda 2,5 milyar lirayı aşan sahte ihale evraklarıyla iş deneyim belgeleri düzenlendiği iddia edilmişti. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, sahte ihale evraklarıyla Milas Belediyesi'ne başvuran şirketlere iş deneyim belgesi düzenlendiği, 34 farklı şirkete ait 35 sahte ihale evrakıyla başvuru yapıldığı, 32 şirkete ait 33 iş deneyim belgesinin ise belediye tarafından onaylandığı ileri sürülüyor.