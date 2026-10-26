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Haberler Muğla BODRUM'DA SON DAKİKA: Feribot seferleri iptal edildi

BODRUM'DA SON DAKİKA: Feribot seferleri iptal edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça ve Bodrum-İstanköy (Kos) feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi.

İHA

Giriş Tarihi:

BODRUM’DA SON DAKİKA: Feribot seferleri iptal edildi

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Muğla ve çevresi için yapılan gök gürültülü sağanak uyarısının ardından bölgede yağışlı hava etkisini gösterdi.

BODRUM’DA SON DAKİKA: Feribot seferleri iptal edildi

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla bölgesel sağanak görülürken, hızı saatte 35 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar da yaşamı ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

BODRUM’DA SON DAKİKA: Feribot seferleri iptal edildi

Hava muhalefeti nedeniyle Bodrum ile Datça ve Bodrum ile İstanköy adası arasında bugün yapılması planlanan karşılıklı feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

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