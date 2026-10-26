BODRUM’DA SON DAKİKA: Feribot seferleri iptal edildi

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Muğla ve çevresi için yapılan gök gürültülü sağanak uyarısının ardından bölgede yağışlı hava etkisini gösterdi.

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla bölgesel sağanak görülürken, hızı saatte 35 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar da yaşamı ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Hava muhalefeti nedeniyle Bodrum ile Datça ve Bodrum ile İstanköy adası arasında bugün yapılması planlanan karşılıklı feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.