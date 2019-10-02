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'ta 13 yıl sonra gelen cinayet itirafında şok detay

Uşak'ta 13 yıl sonra gelen cinayet itirafında şok detay

02.10.2019, 15:09

'ta, 2006 yılında kaybolan Mehmet Yobaz'ı öldürdükleri ve cesedi kuyuya atarak yok etmeye çalıştıkları iddiasıyla, o dönemde 5 yaşında olan Yobaz'ın torunu S.A'nın ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan zanlılar A.A. ile erkek arkadaşı E.P. tutuklandı. Zanlıların maktulü attıkları ileri sürülen kuyudaki arama çalışmalarında battaniye içine sarılı kemik parçaları bulundu.

'ta 2006'da kaybolan Mehmet Yobaz'ı öldürdükleri iddasıyla, o dönem 5 yaşında olan torununun ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.A. ile erkek arkadaşı E.P. tutuklandı. Mehmet Yobaz ile bir süre imam nikahı kıyarak birlikte yaşayan AA'nın, cinayeti E.P. ile işlediklerini itiraf ettiği öğrenildi. Zanlıların maktulü attıkları ileri sürülen kuyudaki arama çalışmalarında, battaniye içine sarılı kemik parçaları ve balta bulundu.

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