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Alkollü ve yaptıklarıyla ‘pes' dedirtti

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü yaptıklarıyla ‘pes' dedirtti

01.01.2020, 09:58

’ta ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullanırken yakalanan ve polis tarafından 6 bin 485 lira TL trafik cezası kesilen genç yediği cezayı basın mensuplarına gülümseyerek gösterip, 2020’nin ilk cezasının kendisine yazıldığını söyleyip olayı rahat tavırlar ve gülerek anlatması ‘pes’ dedirtti.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Atatürk Caddesi üzerinde yılbaşı dolayısı ile alkol denetimi yapıldı. Denetimler sırasında durdurulan 64 KH 717 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf A.'nın (24) alkol kontrolünü yapan ekipler şahsın 0.73 promil alkollü olduğunu tespit etti.

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