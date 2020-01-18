Buğrahan ameliyat olursa yürüyebilecek

Uşak’ta doğuştan ‘Serebral Palsi’ (Beyin felci) hastası olan 10 yaşındaki Mehmet Buğrahan Satılmış için ‘yürüme’ müjdesi doktorundan geldi. 10 yıldır yürüyemeyen Küçük Buğra kendisi için başlatılan yardım kampanyası ile ameliyat olacak ve ilk adımlarını atacak.

Uşak'ta doğuştan 'Serebral Palsi' (Beyin felci) hastası olan 10 yaşındaki Mehmet Buğrahan Satılmış için 'yürüme' müjdesi doktorundan geldi. 10 yıldır yürüyemeyen Küçük Buğra, kendisi için başlatılan yardım kampanyası ile ameliyat olacak ve ilk adımlarını atacak. Mehmet Buğrahan Satılmış'ın ameliyat olabilmesi için Uşak Valiliği'nin izniyle yardım kampanyası başlatıldı. Aybey Mahallesi'nde oturan Ayşe ve Hulusi Satılmış çiftinin 2 çocuğundan biri olan Mehmet Buğrahan, hastalığı nedeniyle pek çok kez operasyon geçirdi. Bugün 3. sınıf öğrencisi olan Buğrahan, annesinin yardımıyla okula gidip geliyor. Derslerinde başarılı olan ve sınıf arkadaşları tarafından çok sevilen Buğrahan, bir an önce yaşıtları gibi koşup oynamak istiyor.



VALİLİKTEN BÜYÜK DESTEK

Zorluklara rağmen oğlunun yaşama tutunması için çabalayan Ayşe Satılmış, "Doğumdan itibaren çok ilerleme var. Uşak Valiliğimizden de büyük ilgi ve yardım gördük. Doktorun söylediği, 'yürüyebilir' umudu bizim için dünyalara bedel oldu" dedi..



FIRAT AKAY