Küçük Mustafa’nın sesini Yeni Asır duyurdu

UŞAK’TA engelli oğlu Mustafa’nın (10) rehabilitasyon merkezinde dövüldüğü iddiasıyla savcılığa başvuran Emine Kılınç’a “uzlaşma” önerilmişti. Olaya ilişkin haberimizin ardından 3 kişi hakkında dava açıldı

UŞAK'TA geçtiğimiz yıl özel bir rehabilitasyon merkezinde serebral palsi hastası (beyin felci) ve otizmli olan 10 yaşındaki oğlu Mustafa Kılınç'ın işkence gördüğünü iddia eden anne Emine Kılınç, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aradan 1 yıl geçmesine rağmen savcılık Kılınç'a 'uzlaşmaya gidin' dedi. Bunun üzerine Yeni Asır 16 Aralık 2019'da olayı manşetinden 'Uzlaşmam Savcı Bey!' başlığıyla duyurdu. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı hemen devreye girerek, savcılığın iddianameyi jet hızıyla hazırlatılması talimatını verdi.

ÜÇ KİŞİ YARGILANACAK

İFADELERİN alınmasının ardından, rehabilitasyon merkezinde görevli olan G.E, S.N.K. ve S.B'nin yargılanmasına karar verilerek, Uşak 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. İlk duruşmanın haziran ayının ilk haftası görüleceği öğrenildi. Yeni Asır'a teşekkür eden Emine Kılınç adaletin yerini bulacağını belirterek, "Oğlumu kim işkence yaptıysa cezalarını çeksin" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ