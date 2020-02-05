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65 yıllık mesleği şimdi hobisi oldu

65 yıllık mesleği şimdi hobisi oldu

05.02.2020, 11:53

Uşaklı Hasan Alcıl, 12 yaşında başladığı ve 65 yılı devirdiği mesleğine artık vaktini geçirmek için devam ediyor. Mesleğinin günümüzde önemini yitirdiğini belirterek dükkanının kapısına “Vakit geçirmek için açıyorum, öğle sonu kapalıyım” yazısı asan Alcıl, ömrünün yettiği kadar çalışacağını ifade etti.

Banaz ilçesinde doğup büyüyen 77 yaşındaki Hasan Alcıl, önceden ayakkabı imalat ve tamirciliği yaparken yaklaşık 40 yıldır ise sadece tamircilik yapıyor.

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