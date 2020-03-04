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'ta korkunç olay! 67 yaşındaki baba oğlunu tüfekle öldürdü

Uşak'ta korkunç olay! 67 yaşındaki baba oğlunu tüfekle öldürdü

04.03.2020, 13:12

’ta yaşayan 67 yaşındaki yaşlı adam, evinde tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak öldürdü.Katil zanlısı baba ise polis tarafından evin yakınlarında bir noktada yakalanarak gözaltına alındı

Olay, Atatürk Mahallesi 9. Duygu Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre 67 yaşındaki Mustafa K., gece saatlerinde oğlu Bülent K. (42) ile henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba evdeki av tüfeğiyle oğluna ateş açarak evden çıktı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesiyle eve gelen sağlık ekipleri Bülent K.'nın öldüğünü belirledi. Ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Katil zanlısı baba ise polis tarafından evin yakınlarında bir noktada yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İHA

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