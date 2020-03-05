Uşak'ta yaşayan Mustafa K. (67), tartıştığı oğlu Bülent K'yi (42) yatağında uyurken, av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Polis, olayın ardından kaçan, 2 çocuk babası Mustafa K'yi av tüfeği ile yakalayıp gözaltına aldı. Mustafa K'nin emniyetteki sorgusunda, işleri kötü giden oğlunu, sürekli kendisinden para istediği için vurduğunu söylediği öğrenildi.
Tartıştığı oğlunu uykusunda öldürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.