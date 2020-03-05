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Tartıştığı oğlunu uykusunda öldürdü

Tartıştığı oğlunu uykusunda öldürdü
Giriş Tarihi: 5.3.2020

Uşak'ta yaşayan Mustafa K. (67), tartıştığı oğlu Bülent K'yi (42) yatağında uyurken, av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Polis, olayın ardından kaçan, 2 çocuk babası Mustafa K'yi av tüfeği ile yakalayıp gözaltına aldı. Mustafa K'nin emniyetteki sorgusunda, işleri kötü giden oğlunu, sürekli kendisinden para istediği için vurduğunu söylediği öğrenildi.

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