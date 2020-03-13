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yaptı ama uyanamadı!

Kaza yaptı ama uyanamadı!
Giriş Tarihi: 13.3.2020

İstanbul'un Şişli ilçesinde bonzai maddesi kullandığı iddia edilen sürücü, aracının kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Yardıma koşan vatandaşlar araç içerisinde sızan sürücünün yaralı olduğunu düşünerek ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis, sürücünün uyuşturucu madde etkisinde olduğunu belirledi. Bir türlü ayılmayan ve polise zor anlar yaşatan sürücü, hastaneye sevk edildi. Park halindeki kapalı kasa minibüse çarparak durabilen araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yara almayan Cüneyt A. adındaki sürücü hastaneye kaldırıldı.

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