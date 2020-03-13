İstanbul'un Şişli ilçesinde bonzai maddesi kullandığı iddia edilen sürücü, aracının kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Yardıma koşan vatandaşlar araç içerisinde sızan sürücünün yaralı olduğunu düşünerek ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis, sürücünün uyuşturucu madde etkisinde olduğunu belirledi. Bir türlü ayılmayan ve polise zor anlar yaşatan sürücü, hastaneye sevk edildi. Park halindeki kapalı kasa minibüse çarparak durabilen araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yara almayan Cüneyt A. adındaki sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza yaptı ama uyanamadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.