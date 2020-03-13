Uşak’ta 2 ayda 189 zehir taciri yakalandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 2 ayda 116 operasyonunda gözaltına alınan 189 kişiden 17'si tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlıklı ve huzurlu bireylerin yetiştiği bir ortamın sağlanmasına yönelik çalışma yürütüldü. 2 ayda yapılan operasyonlar kapsamında 116 olayda gözaltına alınan 189 kişiden 17'si tutuklandı. Adreslere yapılan aramalarda, bin 336 adet sentetik ecza, 295 gram esrar, 196 adet ecstasy hap, 8 gram eroin 2 gram bonzai, 25 gram metamfetamin 1 gram skunk maddesi ele geçirildi.

FIRAT AKAY