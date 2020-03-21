MİT ve TSK, Kandil'de terör örgütü PKK'nın üst düzey yapılanmasına yönelik ortak operasyon düzenledi. Operasyonda PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından olduğu belirlenen Halide Tarı etkisiz hale getirildi.
MİT ve TSK, Kandil'de terör örgütü PKK'nın üst düzey yapılanmasına yönelik ortak operasyon düzenledi. Operasyonda PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından olduğu belirlenen Halide Tarı etkisiz hale getirildi.
PKK’nın sözde üst düzey ismi öldürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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