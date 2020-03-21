  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Uşak PKK’nın sözde üst düzey ismi öldürüldü

’nın sözde üst düzey ismi öldürüldü

PKK’nın sözde üst düzey ismi öldürüldü
Giriş Tarihi: 21.3.2020

MİT ve TSK, Kandil'de terör örgütü PKK'nın üst düzey yapılanmasına yönelik ortak operasyon düzenledi. Operasyonda PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından olduğu belirlenen Halide Tarı etkisiz hale getirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

PKK’nın sözde üst düzey ismi öldürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA