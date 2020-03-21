Plakasız ciple gelip pusu kurdular

Uşak'ta otomobil servisinin önüne plakasız cip ile gelerek pusu kuran saldırganlar, bir süre sonra içeriden çıkan kişilerin üzerine ateş açtı. Saldırıda saçmaların isabet ettiği 1 kişi yaralanırken, şüpheliler kaçtı. Saçmaların koluna ve bacağına isabet ettiği Murat Y. sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş mermi kovanı bulundu.

FIRAT AKAY