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Haberler Uşak Yavru köpek jandarma bakımında

jandarma bakımında

Yavru köpek jandarma bakımında

06.04.2020, 14:20

’ta kafası konserve kutusuna sıkışan veteriner hekim kontrolünün ardından jandarma ekipleri tarafından bakım altına alındı.

Ulubey ilçesinde meydana gelen olayda, jandarma ekipleri sokak hayvanlarına mama dağıtımı yaptığı esnada yavru bir sokak köpeğinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını gördü. Harekete geçen ekipler konserve kutusunu çekip çıkararak yavru köpeği kurtardı. Ardından kontrol amaçlı veteriner hekime götürülen köpekte herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Yavru köpek kontrolünün ardından diğer sokak hayvanlarıyla birlikte Ulubey İlçe Jandarma Karakoluna getirildi. Burada süt ve mama ile beslenen yavru köpek jandarma tarafından bakım altına alındı.

İHA

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