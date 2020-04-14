Hastalarını kurtardı şimdi kendi can bekliyor

Uşak’ta Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysel Ünlü, iyileştirdiği Kovid-19 hastalarının birinden virüs kaptı. Eşi Turan Ünlü, kurtulması için plazma tedavisi gereken eşi için, hastalığı yenenlere kan bağışı çağrısı yaptı.

Uşak'ta çalışan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysel Ünlü (54), müdahalede bulunduğu bir hastadan korona virüsü kaptı. Şimdi kendisi de yaşam savaşı veren Ünlü, hastalığı yenmiş birinden alınacak kanla plazma tedavisi görmeyi bekliyor. Yeni Asır aracılığıyla, yoğun bakımdaki eşi için virüsü yenmiş kişilere kan bağışı çağrısında bulunan Turan Ünlü, "İnsanları kurtarmak için fedakarca çalışan eşim için biz şimdi duyarlılık bekliyoruz" dedi.

EGE'YE SEVK EDİLDİ

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları servisinde Uzm. Dr. Aysel Ünlü, vakaların ilk ortaya çıktığı günden itibaren hayat kurtarmak için mücadele etti. Dr. Ünlü'ye 10 gün önce hastanede müdahale ettiği bir Kovid-19 hastasından virüs bulaştı. Ünlü, ateşi 38 dereceyi aşınca tedaviye alındı. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Ünlü'ye iyileşen hastalardan kan alınarak plazma tedavisi uygulanacak. Bunun için hastalığı geçirip negatife dönerek antikor oluşturmuş kişilerden kan bağışı gerekiyor.

'BİTKİN DÖNÜYORDU'

Yeni Asır'a konuşan mimar Turan Ünlü, iki çocuğunun annesi ve eşi Dr. Aysel Ünlü için yardım istedi. 20 yıllık hekim olan eşinin çok kişinin hayatını kurtardığını dile getiren Ünlü, "Korona vakaları ortaya çıktığı günden beri eşim akşam 22.00'ye kadar mesai yaptı. Eve bitkin dönüyordu. Her önlemi almasına rağmen bir vakaya müdahale ederken virüs kaptı. Semptomları ağırlaşınca eşimi Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk ettiler" dedi. Eşi için plazma tedavisi gerektiğini dile getiren Ünlü, "Bu hastalığı atlatmış duyarlı vatandaşlardan alınacak kanla plazma tedavisine başlanması gerekiyor. Bunun için bağışçılar arıyoruz. Eşim gibi bu hastalıktan kurtulmak için onlarca kişi de plazma tedavisi için kan bağışçıları bekliyor. Eşimi kurtarın" dedi. Ünlü, iki çocuğuyla kendisinin de karantinada olduğunu ancak test sonuçlarının negatif çıktığını belirtti.

Kazım YÖRÜKCE