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’ta 448 kişi tahliye edildi

Uşak’ta 448 kişi tahliye edildi

15.04.2020, 16:52

Yasası’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde () kabul edilmesinin ve ’de yayımlanmasının ardından E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda 448 hükümlü tahliye edildi.

İnfaz Yasası'nda yapılan düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesinin ardından cezaevlerinde tahliye işlemleri için hazırlıklar başladı. Bu gece Resmi Gazete'de yayımlanan İnfaz Yasası'nda yapılan düzenlemeleri içeren kanunun ardından Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda tahliyeler başladı.

Toplamda 448 hükümlü polis ekiplerinin aldığı güvenlik tedbirleri eşliğinde ve sosyal mesafe kuralına uyularak kendileri için tahsis edilen otobüslere alındı. Şehir dışında yaşayan 100 hükümlünün memleketlerine gönderildiği öğrenilirken kentte yaşayan 348 hükümlü ise belirli noktalara bırakıldı. Hükümlüler aileleri tarafından özel araçlarla alınmalarının ardından evlerine doğru ayrılırken bu sırada kalabalık oluştuğu ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği görüntülere yansıdı.

Denetimli serbestlik kapsamında izinli olan hükümlülerden bazılarının tahliye olacağı bazılarının ise cezalarının devam edeceği öğrenilirken korona virüs sürecine bağlı olarak 2 ayın sonunda izinlerin uzatılabileceği belirtildi.

İHA

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