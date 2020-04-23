Uşak'ta sahur ve iftar saat kaçta? Ramazan İmsakiyesi yayınlandı! İşte il il sahur ve iftar saatleri...

Uşak'ta ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta? sorusu merak ediliyor. 11 aydan daha hayırlı olan Ramazan ayına kavuşmanın sevinci içindeyiz. Dayanışma ve paylaşmanın daha da yoğun yaşandığı Ramazan ayını karşılarken il il ifar saatleri de merakla araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Ramazan imsakiyesini yayınladı. Peki Uşak'ta bu sene ilk iftar ve sahur saat kaçta? İşte Uşak iftar ve sahur saati...

Uşak'ta ilk sahur saat kaçta? Uşak'ta ilk iftar saat kaçta? soruları Uşak'ta yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu gece milyonlarca Müslüman ilk oruç için sahura kalkacak. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran Ramazan ayında vatandaşlar yaşadıkları şehirlerin imsakiyelerini de merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 il il iftar ve sahur saatlerinin yer aldığı imsakiyeyi yayınladı. Peki Uşak'ta ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...

UŞAK'TA İLK SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAAT KAÇTA?

Mübarek Ramazan ayı için evlerde hazırlıklar başladı. Bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık iftar sofraları olmasa da evlerimizde ailelerimiz ile birlikte Ramazan ayını yaşayacağız. Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar il il iftar ve sahur saatlerini araştırmaya başladı. Uşak'ta iftar ve sahurun saat kaçta olduğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 il il iftar ve sahur saatlerini yayınladı.

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UNUTARAK YEMEK İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.



Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).