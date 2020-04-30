  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Uşak Uşak'ta koronavirüsü yenen sağlık memuru alkışlarla görevine döndü

'ta koronavirüsü yenen sağlık memuru alkışlarla görevine döndü

'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrasında sağlığına kavuşan sağlık memuru, 14 günlük karantinanın ardından alkışlarla görevine döndü.

Uşak'ta koronavirüsü yenen sağlık memuru alkışlarla görevine döndü

30.04.2020, 15:41

Yaklaşık 1 ay önce bazı şikayetler üzerine Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Mehmet Ceylan'a (42) test yapıldı. Kovid-19 testi pozitif çıkan sağlık memuru Ceylan, burada tedavi altına alındı. Hastanede yaklaşık iki haftalık tedavinin ardından sağlığına kavuşan Ceylan, evindeki 14 günlük karantina sürecini de atlatarak Banaz Devlet Hastanesindeki görevine mesai arkadaşlarının alkışlarıyla döndü.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uşak'ta koronavirüsü yenen sağlık memuru alkışlarla görevine döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA