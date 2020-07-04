Afrika oklu kirpisi Uşak’ta görüntülendi

Uşak'ta yabani hayatı merak eden Mustafa Canaz (30), Karahanlı ve Ulubey ilçeleri arasında ormanlık alanda kurduğu fotokapanla Afrika okulu kirpisi, kurt, çakal, tilki, domuz, sansar ve yabani tavşan gibi yabani hayvanların doğal yaşamındaki görüntülerini kaydetti.



Fotokapana yansıyan görüntüleri sosyal medya hesaplarından da paylaşan ziraat mühendisi Mustafa Canaz, mesleği gereği sürekli doğada zaman geçirdiği için doğaya ve yabani hayata değer verdiğini belirterek, "Amacım Uşak'taki ormanların hangi vahşi hayvanlara ev sahipliği yaptığını görüntülemek. Yabani hayatı merak ediyorum. Daha önce Uşak'ta böylesi bir görüntüleme sistemi görmediğim için ben kendime bu eğlenceyi buldum" dedi.

İHA