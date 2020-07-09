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'ta eşiyle boşanma sürecinde olan adam getirdi

’ta eşiyle boşanma aşamasında olan ve bunalımda olduğu öğrenilen adam canına kıymak istedi. getiren adamı polis güçlükle ikna etti.

Uşak'ta eşiyle boşanma sürecinde olan adam cinnet getirdi

09.07.2020, 11:23

Olay, sabahın erken saatlerinde Uşak Merkez'e bağlı Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre eşiyle boşanma aşamasında olan B.A., bir süre önce bunalıma girdi. Bunalıma giren B.A., elindeki kesici aletle hayatına son vermek istedi. Bir çocuk babası olduğu öğrenilen B.A.'yı ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis memuru ikna etmeye çalıştı.

Polis ekiplerinin uzun uğraşlar sonrasında teslim olan B.A., tekrardan sinir krizi yaşamasının ardından ambulans ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan, B.A.'nın karısının, nedeni henüz belli olmayan sebeplerden dolayı evi bir süre önce terk ettiği öğrenildi.

İHA

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