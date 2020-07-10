FETÖ'nün Uşak'taki mali yapılanmasında yeniden yargılanan sanıklar hakkında karar

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tutuksuz sanıklar ve avukatlar sosyal mesafe kurallarına uygun ve maskeli bir şekilde salona girerken, tutuklu sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Örgütün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Hazim Sesli, can güvenliğinden endişe ettiğini ileri sürerek tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesini istedi.

Örgütün sözde "Uşak il imamları" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Mustafa Ali Gökbudak ve Mustafa Balcı da tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmelerini istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "örgüt yöneticiliği" suçundan Hazim Sesli'ye 18 yıl, Mustafa Balcı'ya 15 yıl, Mustafa Ali Gökbudak'a ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılananlar sanıklar arasında yer alan Mehmet Sesli 10 yıl, İsmail Saydam 12 yıl 9 ay, Ali Yıldırım da 9 yıl 7 ay hapisle cezalandırıldı.

Aynı suçlamayla 8 yıl 4 ay hapis cezası alan Mehmet Emin Yüksekkaya ile 7 yıl 15 ay hapis cezası alan Ahmet Önal ise yurt dışı çıkış yasağı konarak tahliye edildi.

Mahkeme toplamda 26 sanığa 2 yıl 1 ay ile 18 yıl arasında hapis cezaları verdi, 10 sanığın da beraatine hükmetti.

- Dava geçmişi

Uşak'ta FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik soruşturmada Fetullah Gülen'in "bir numaralı" sanık olarak yer aldığı, aralarında örgütün "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen Hazim Sesli ile eski Uşak OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım'ın da bulunduğu 32'si tutuklu 111 sanık hakkında "Terör örgütü kurmak ve yönetmek, anayasal düzeni değiştirmeye çalışmak, teröre finans sağlamak" suçlarından dava açılmıştı.

Mahkeme heyeti, davayı sanıklar bakımından 10'a ayırmış, aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu bazı sanıkların Ankara'da görülen FETÖ ana davasında yargılanmaları yönünde yetkisizlik kararı vermişti.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 36 sanıklı bölümüyle ilgili Şubat 2019'da verdiği kararda "örgüt üyeliği" suçlamasıyla Hazim Sesli ve Mustafa Balcı'ya 15 yıl, Mustafa Ali Gürbudak'a 12 yıl 6 ay, Ali Yıldırım'a 10 yıl 5 ay hapis cezası vermişti.

Toplamda 27 sanığa aynı suçtan 2 yıl 1 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmiş, 9 sanığın ise beraatine hükmedilmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, aralarında çıkar çatışmaları bulunabilecek sanıkların aynı müdafiler tarafından savunulması, "örgüt üyeliği" suçlamasıyla ceza alan Hazim Sesli, Mustafa Ali Gökbudak ve Mustafa Balcı hakkında "örgüt yöneticiliği" suçundan hüküm kurulması gerektiği gibi gerekçelerle kararı bozmuştu.

AA