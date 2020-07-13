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'ta kum yüklü

'ta kumlu yüklü , sürücü aracın içinde sıkıştı. yerindeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta kum yüklü TIR devrildi

13.07.2020, 14:42 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020,14:54

Uşak'ın Ulubey ilçesinde kum yüklü TIR yan yattı. Sürücü kazada yaralanırken kumlar yol kenarındaki tarlaya saçıldı.


Kaza, Uşak'ın Ulubey ilçe girişinde meydana geldi. 64 SF 646 plakalı TIR sürücüsü Haydar Erdem, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, ters şerie geçerek tarladadorsesiyle birlikte yan yattı. Yan yatan TIR'da bulunan toprak yola ve yol kenarında bulunan tarlaya saçıldı.

Kaza yerindeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. TIR'a sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA

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