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Haberler Uşak Uşak'ta 2 farklı noktada orman yangını

'ta 2 farklı noktada

’ta, 2 farklı noktada meydana gelen havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, sert esen rüzgar nedeniyle yangını kontrol altına almakta güçlük çekiyor.

Uşak'ta 2 farklı noktada orman yangını

02.08.2020, 17:08

Yangın, Banaz ilçesi Kuşdemir Köyü Kent Ormanı ve Halıyazı mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların 2 farklı noktadan yükselen alev ve dumanları görmesi üzerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 10 arazöz, 5 itfaiye, 4 iş makinesi ve 2 su tankerinin yanı sıra 3 yangın söndürme helikopteri ile yangına müdahale ediliyor. Ekipler, sert esen rüzgar sebebiyle yangını kontrol altına almakta ise güçlük çekiyor.



Öte yandan, çevre köylerde yaşayan vatandaşların kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeleri dikkatlerden kaçmadı.

İHA

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