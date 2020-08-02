Uşak'ta 2 farklı noktada orman yangını

Yangın, Banaz ilçesi Kuşdemir Köyü Kent Ormanı ve Halıyazı mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların 2 farklı noktadan yükselen alev ve dumanları görmesi üzerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 10 arazöz, 5 itfaiye, 4 iş makinesi ve 2 su tankerinin yanı sıra 3 yangın söndürme helikopteri ile yangına müdahale ediliyor. Ekipler, sert esen rüzgar sebebiyle yangını kontrol altına almakta ise güçlük çekiyor.





Öte yandan, çevre köylerde yaşayan vatandaşların kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeleri dikkatlerden kaçmadı.

İHA