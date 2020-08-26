Uşak'ta beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Cemil Çelik (57) yönetimindeki 64 BE 814 plakalı otomobil, Yeşilyurt köyü yakınlarında, karşı yönden gelen İsmail Değirmenci (57) idaresindeki beton mikseri ile çarpıştı.

TEDAVİYE ALINDILAR

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Murat Ali Çelik ve Duran Çetinkaya, 12 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.





