  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Uşak Başkan Erdoğan, Uşak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Başkan Erdoğan, 'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Son dakika haberine göre; Başkan Erdoğan, ’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.

Başkan Erdoğan, Uşak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

AA

01.09.2020, 10:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uşak'ın kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uşak'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Funda Kocabıyık ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a tebrik mesajı gönderdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan, Uşak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA