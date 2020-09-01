Başkan Erdoğan, Uşak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uşak'ın kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uşak'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Funda Kocabıyık ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a tebrik mesajı gönderdi.
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