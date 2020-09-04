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'ta yanan alanda orman dokusu yeniden oluşturulacak

Valisi Funda Kocabıyık, dün çıkan yangında hasar gören bölgenin yeniden orman dokusuna kavuşması çalışmalara bir an önce başlayacaklarını bildirdi.

Uşak'ta yanan alanda orman dokusu yeniden oluşturulacak

AA

04.09.2020, 17:24

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, dün başlayan Ciğerdede köyü yakınlarındaki orman yangınının söndürüldüğü belirtildi.
Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekibin hızla ekilde müdahale ettiğini aktaran Kocabıyık, jandarma ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürdüğünü, bölgede soğutma çalışmalarının bir süre daha devam edeceğini söyledi.

Yangında, Ciğerdede, Selvioğlu ve Gökçedal sınırları içerisinde yer alan 100 hektarlık alanın zarar gördüğünü aktaran Kocabıyık, "Bölgede rehabilitasyon çalışmalarına bir an önce başlayacak, en kısa sürede orman dokusunu yeniden oluşturacağız. Çok üzgünüz. İnşallah bir daha böyle bir olayla karşılaşmayız." dedi.

Öte yandan yangına, 4 helikopter, 40 arazöz, 12 itfaiye aracı, 20 iş makinesi, 120 işçi ve 20 teknik elemanla müdahale edildiği belirtildi.

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