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Haberler Uşak Uşak'taki ormanlık alanda çıkan yangın 12 saatte kontrol altına alındı

'taki ormanlık alanda çıkan 12 saatte kontrol altına alındı

'ta ormanlık alanda çıkan kontrol altına alındı. Kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Ciğerdede köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda dün başlayan yangın yaklaşık 20 hektarlık alanda etkili oldu.

Uşak'taki ormanlık alanda çıkan yangın 12 saatte kontrol altına alındı

04.09.2020, 09:03

Uşak'ta Ciğerdede Köyü'nde gençlik ormanında çıkan yangın 12 saati aşkın süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.



Yangın, Uşak'ın Ciğerdede köyünde gençlik ormanında çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına toplamda 4 helikopter, 30 arazöz, 6 iş makinası ve 120 personel yangını kontrol altına almak için çalıştı.

Dün 14.30'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, 12 saatlik titiz çalışmaların ardından kontrol altına alındı. İki mahalleyi de tehdit eden yangında toplamda 20 hektarlık alanın yandığı öğrenildi. Yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın hakkında soruşturma başlatıldı.

İHA

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