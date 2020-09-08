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Haberler Uşak Uşak'ta 40,5 kilogram esrar ele geçirildi

'ta 40,5 kilogram esrar ele geçirildi

'ta bir otomobilin bagajında 40 kilo 550 gram esrar bulundu.

Uşak'ta 40,5 kilogram esrar ele geçirildi

AA

08.09.2020, 14:36

İzmir'e uyuşturucu nakledileceği yönünde bilgi alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, şüpheli iki otomobili Ankara-Uşak kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik köpeği "Lito"nun da katıldığı aramada, otomobillerden birinin bagajında, çuvalların içinde 40 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.
Otomobillerdeki D.G, Ş.G, F.Y, ve S.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve F.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, D.G. ve Ş.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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