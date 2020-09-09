Genç müteahhite kanlı pusu

Uşak'ta otomobiliyle taş ocağından ayrılan 42 yaşındaki müteahhit Yahya Alemdar, yolda pusu kuran bir grubun silahlı saldırısına uğradı. Kurşun yağmuruna tutulan müteahhit Alemdar, kurşun seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Eşme ilçesinin Ahmetler köyü Hayribey mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, müteahhit Yahya Alemdar (42), Ahmetler köyünde bulunan taş ocağı şantiyesinden evine gitmek için otomobiliyle yola çıktı.



ARACINA KURŞUN YAĞDI

Yola çıktıktan 150 metre sonra Alemdar, pusu kuran silahlı grubun saldırısına uğradı. Aracı kurşun yağmuruna tutulan genç müteahhit, vücudunun birçok yerine aldığı kurşunlarla kanlar içinde direksiyona yığıldı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Silah seslerini duyan mahalle halkı, Yahya Alemdar'ı otomobilinde kanlar içinde gördü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alemdar, ağır yaralı olarak ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne getirildi. Tedavi altına alınan 42 yaşındaki Alemdar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kan kaybından kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kanlı pusunun ardından kayıplara karışan saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

Mehmet KAVAS