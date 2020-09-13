Uşak'ta feci kaza!

Gediz istikametine giden Gökhan Karaköse yönetimindeki 64 NF 318 plakalı otomobille karşı yönden gelen Kenan Duymaz idaresindeki 43 FH 949 plakalı otomobil, Beylerhan köyü kavşağında çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücülerle araçlardaki 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Gökhan Karaköse müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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