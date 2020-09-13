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'ta feci !

'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Uşak'ta feci kaza!

AA

13.09.2020, 23:22

Gediz istikametine giden Gökhan Karaköse yönetimindeki 64 NF 318 plakalı otomobille karşı yönden gelen Kenan Duymaz idaresindeki 43 FH 949 plakalı otomobil, Beylerhan köyü kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücülerle araçlardaki 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Gökhan Karaköse müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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