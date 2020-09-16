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Haberler Uşak Uşak’ta 80 bin TL’lik reçine esrar ele geçirildi

’ta 80 bin TL’lik reçine esrar ele geçirildi

Şehirler arası otobüsle 'a seyahat eden üç erkek kardeşin üzerlerinden, 80 bin TL değerinde reçine esrar ele geçirildi.

Uşak’ta 80 bin TL’lik reçine esrar ele geçirildi

16.09.2020, 18:33

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından elde edilen istihbarat doğrultusunda, şehirlerarası otobüsle Uşağa uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı öğrenildi. Şeker Fabrikası karşısında bulunan uygulama noktasında şahısların içerisinde bulunduğu otobüs tespit edilerek durduruldu.

NARKOTİK KÖPEĞİ YAKALADI

Araç içerisinde bulunan M.D., V.D. ve B.D. kardeşlere, narkotik madde aramalı köpeği Lito ile yapılan aramada bir poşet içerisinde piyasa değeri 80 bin TL olan 410 gram reçine esrar ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli şahıs polis ekiplerince göz altına alındı. Emniyetteki işlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli şahıslardan M.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken V.D. ve M.D. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



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