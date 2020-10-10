Pikniğe giden 4 genç kayıplara karıştı

Uşak'ta 'pikniğe gidiyoruz' diyerek evden çıkan 4 lise öğrencisi kayıplara karıştı. Üç gündür kendilerinden haber alınamayan Ayşe Coşkun (13), Havva Coşkun (14), Ahmet Yumuk (13) ve Yusuf Çolak'ın (14) bulunması için aileleri, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Ayşe Coşkun ile Havva Coşkun'un babası Hasan Coşkun, "Üç gündür hayatımız kabusa döndü. Tek isteğim çocuklarıma kavuşmak" dedi.







İHSAN KARATAŞ