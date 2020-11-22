Acilde unutulan hasta hayatını kaybetti!

Uşak'ta bir hastanede iddialara göre acil servis muayene kabininde unutulan hasta 18 saat sonra ölü bulundu. Alaettin Harman'ın acil servisteki kabinde ölü bulunmasıyla, soruşturma başlatıldı. Yaşlı adamın yeğeni Ahmet Harman suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Yeni Asır'a konuşan yeğen Harman, "Bir hasta nasıl 18 saat boyunca kabinde unutulur? Hem de acil serviste bulunan hasta muayene kabininde. Aklımız almıyor" dedi. Akıllara durgunluk veren olay, geçtiğimiz hafta Uşak'ta meydana geldi. Banaz'ın Yukarı Karacahisar köyünde yaşayan Alaettin Harman, düştü. İbrahim Harman'a yemek götüren yeğeni Ahmet Harman, amcasının kolunun kırık olabileceğini düşünerek 112 ekiplerine haber verdi. Yaşlı adama gece 01.00 civarında acil serviste tomografi çekildi, idrar ve kan örneği alındı. Kırık şüphesi ile ortopedi uzmanı çağırıldı. Ertesi sabah 11:07 civarında da çıkış işlemleri yapıldı.

ACI HABERİ POLİS EKİPLERİ VERDİ

Ancak Acil'deki 6 numaralı kabinde yatan yaşlı adama çıkış işlemi iletilmedi. Yeğen İbrahim Harman, ertesi gün hastaneye giderek amcasını sordu ancak taburcu edildiği bilgisi verildi. Amcasını bulamayan Harman, kayıp başvurusunda bulundu. Birkaç saat sonra da polis ekipleri, amcasının hastanede ölü olarak bulunduğunu söyledi. Harman, "Ne yapacaklarını şaşırıp ölüm sebebi olarak rapora kan düşüklüğü, şeker düşüklüğü ile ilgili bir şeyler yazmışlar" dedi.

CEBİNDEKİ PARASI DA YOK

TAlihsiz adamın yeğeni İbrahim Harman, yaşanan skandalın ardından başhekimin servisteki çalışanlara bağırdığını iddia etti. Harman, "Başhekim personele bağırıp çağırdı. Kabinlerin perdelerini söktürdü. Amcamın cebine kendi elimle koyduğum 330 TL para da ortada yok. Sorumlular bulunsun" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ