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Yaşlı kadın korkunç halde bulundu! Her yerde aranıyordu

Uşak’ta, geçtiğimiz Cuma günü kaybolan ve her yerde aranan 89 yaşındaki yaşlı kadının, köye yakın bir tarlada cesedi bulundu. Kafasından yaralı halde bulunan Uluğ’nun cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.