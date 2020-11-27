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Haberler Uşak Yaşlı kadın korkunç halde bulundu! Her yerde aranıyordu

korkunç halde bulundu! Her yerde aranıyordu

’ta, geçtiğimiz Cuma günü kaybolan ve her yerde aranan 89 yaşındaki yaşlı kadının, köye yakın bir tarlada cesedi bulundu. Kafasından yaralı halde bulunan Uluğ’nun cenazesi Uşak Eğitim ve morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşlı kadın korkunç halde bulundu! Her yerde aranıyordu

AA

27.11.2020, 16:22

Uşak'ta 6 gündür kayıp olarak aranan 89 yaşındaki Fatma Uluğ, köyünden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir tarlada ölü bulundu.

Çardak köyü bölgesindeki dağlık alanda arama çalışmalarını sürdüren jandarma ve AFAD ekipleri, Fatma Uluğ'u, köyden yaklaşık 1 kilometre uzaktaki bir tarlada yerde hareketsiz şekilde buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uluğ'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Uluğ'un cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çardak köyünde yalnız yaşayan 89 yaşındaki Fatma Uluğ'dan haber alamayan yakınları 22 Kasım'da durumu jandarma ekiplerine bildirmişti. Jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışmaları başlatılmış, çalışmalar helikopter, drone, özel eğitimli iz takip köpeklerinin de desteğiyle sürdürülmüştü. Çalışmalarda helikopter de kullanılmıştı.

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