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Haberler Uşak 20 sokak köpeğinin saldırısına uğradılar

20 sokak köpeğinin saldırısına uğradılar

20 sokak köpeğinin saldırısına uğradılar
Giriş Tarihi: 4.12.2020

BURSA'DA caddede kucağında 1 yaşındaki çocuğuyla yürüyen kadına 20 köpek saldırdı, çocuğuyla ölümden dönen kadın o anları gözyaşlarıyla anlattı. Olay Çalı Mahallesi Papatya Caddesi'nde meydana geldi. Bilge Bircan Bingöl, "Köpekleri kovalamak isterken, kızımı elimden düşürdüm. Kafa üstü beton zemine düşen çocuğum ölümden döndü. Yüzünde hala morluklar var. Bize daha önce de köpek saldırdı. Bu ikinci saldırı. Ölümden döndük, bir an evvel bu başı boş köpeklere çare bulunsun" dedi.

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