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’ta iki apartmanda doğalgaz patlaması

Uşak’ta iki apartmanda doğalgaz patlaması
Giriş Tarihi: 15.12.2020

UŞAK Atatürk Mahallesi İkinci Şeker Sokak ve Altıncı Yunus Emre Sokak'taki iki binada doğalgaz kaynaklı patlama oldu. İkinci Şeker Sokak'taki patlamada yaralanan 2 kişi ile Altıncı Yunus Emre Sokak'ta meydana gelen patlamada yaralanan 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kentte belediyenin altyapı ve kanalizasyon çalışmaları sırasında doğalgaz veren ana hat delinmişti. Hasar nedeniyle şehre doğalgaz 12 saat süre ile verilemezken, çalışmaların ardından kademeli olarak doğalgaz verilmeye başlanınca iki evde patlamanın meydana geldiği öğrenildi.

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