Uşak’ta üçüncü kez doğalgaz patlaması

UŞAK'TA 6 kişinin yaralandığı 2 ayrı doğalgaz patlamasının ardından dün sabah bir patlama daha gerçekleşti. Kemalöz Mahallesi 1. Serap Sokak'ta bir apartmanın üçüncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada Cihan ve Fatma Özer çifti yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı, sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgede çalışmalara başladı.

MURAT ŞENBAKLAVACI